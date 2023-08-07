Everton Teknik Direktörü Sean Dyche'tan Dele Alli açıklaması

İngiltere Premier Lig ekibi Everton'ın teknik direktörü Sean Dyche, İngiliz futbolcu Dele Alli hakkında görüşlerini aktardı. Dyche, Dele Alli'ye ilişkin "Sabırlı olmalıyız" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.08.2023 - 07:56
Everton Teknik Direktörü Sean Dyche'tan Dele Alli açıklaması
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Everton Teknik Direktörü Sean Dyche, Dele Alli ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Dele Alli için "Sabırlı olmalıyız" diyen Dyche, "Kendisi iyi durumda ama sakatlığını atlatmış değil. Dürüst olmak gerekirse, kadroya dönmesi için hala çok uzun bir yol var. O sadece kendini yeniden toparlıyor" sözlerini sarf etti.

Dyche ayrıca, "Dele Alli kendini iyi hissediyor ve şimdi sakatlığının düzeldiğinden emin olmak için onunla birlikte çalışacağız. Ama yine de biraz zaman alacak" dedi.

Dele Alli

İNGİLTERE'DE GÜNDEM OLDU

Dele Alli, geçen ay özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla İngiltere'de gündem olmuştu. İngiliz yıldız, küçük yaşlarda annesinin arkadaşı tarafından cinsel istismara uğradığını; bağımlılık, ruh sağlığı ve travma ile ilgili rehabilitasyon merkezine gittiğini söylemişti.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı forma altında 15 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı.


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