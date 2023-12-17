Everton direnmeye devam ediyor: Üst üste 4. galibiyet!

Everton, İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı Burnley'yi 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.12.2023 - 00:52
Everton direnmeye devam ediyor: Üst üste 4. galibiyet!
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Premier Lig 17. hafta maçında Everton, deplasmanda Burnley ile karşılaştı.

Turf Moor'da oynanan maçı Everton 2-0 kazandı. Konuk ekibin golleri 19. dakikada Amadou Onana ve 25. dakikada Michael Keane'den geldi.

ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET

Ligde 10 puanı silinen Everton, üst üste 4. galibiyetini alarak küme hattından uzaklaşmaya devam etti.

Bu sonuçla Everton 16 puana yükseldi. Burnley ise 8 puanla küme hattında kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Burnley, Fulham deplasmanına gidecek. Everton ise Tottenham'a konuk olacak.


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