Everton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 29. hafta erteleme maçında deplasmanda Everton ile karşılaşacak. Merseyside derbisi TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2024 - 10:57
Everton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.

Jürgen Klopp yönetimindeki Livepool, deplasmanda Sean Dyche'ın ekibi Everton ile karşı karşıya gelecek.

EVERTON - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Goodison Park'ta oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

EVERTON - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Andy Madley'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Liverpool, ligde oynadığı son maçta Fulham deplasmanından 3-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

Everton ise kendi sahasında ağırladığı Nottingham Forest'ı 2-0 mağlup etmişti.


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