Everton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 29. hafta erteleme maçında deplasmanda Everton ile karşılaşacak. Merseyside derbisi TSİ 22:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.
Jürgen Klopp yönetimindeki Livepool, deplasmanda Sean Dyche'ın ekibi Everton ile karşı karşıya gelecek.
EVERTON - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Goodison Park'ta oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
EVERTON - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Andy Madley'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Liverpool, ligde oynadığı son maçta Fulham deplasmanından 3-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
Everton ise kendi sahasında ağırladığı Nottingham Forest'ı 2-0 mağlup etmişti.
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