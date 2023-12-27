Everton - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Everton, İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında sahasında Manchester City ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:15'te başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 19. hafta heyecanı sürüyor.
Sean Dyche yönetimindeki Everton, sahasında Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City ile karşı karşıya gelecek.
EVERTON - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?
Goodison Park'ta oynanacak mücadele TSİ 23:15'te başlayacak.
EVERTON - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem John Brooks'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.
Everton, Premier Lig'de deplasmanda Tottenham'a 2-1 mağlup olmuştu.
Manchester City ise evinde Crystal Palace ile 2-2 berabere kalmıştı.
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