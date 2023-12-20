Everton, penaltılara taşıdığı karşılaşmada üzüldü!
İngiltere Lig Kupası çeyrek final karşılaşmasında Everton, sahasında penaltı atışları sonunda Fulham'a elendi.
İngiltere Lig Kupası çeyrek final karşılaşmasında Everton ile Fulham karşı karşıya geldi.
Goodison Park'ta oynanan ve normal süresi 1-1 berabere biten maçı penaltı atışları sonunda Fulham 7-6 kazandı ve tur atladı.
Fulham'ın golünü 44. dakikada Michael Keane (K.K), Everton'ın golünü 82. dakikada Beto kaydetti.
Premier Lig ekibi Fulham, yoluna yarı final mücadesiyle devam edecek.
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