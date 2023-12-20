Everton, penaltılara taşıdığı karşılaşmada üzüldü!

İngiltere Lig Kupası çeyrek final karşılaşmasında Everton, sahasında penaltı atışları sonunda Fulham'a elendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.12.2023 - 09:12
Everton, penaltılara taşıdığı karşılaşmada üzüldü!
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İngiltere Lig Kupası çeyrek final karşılaşmasında Everton ile Fulham karşı karşıya geldi.

Goodison Park'ta oynanan ve normal süresi 1-1 berabere biten maçı penaltı atışları sonunda Fulham 7-6 kazandı ve tur atladı.

Fulham'ın golünü 44. dakikada Michael Keane (K.K), Everton'ın golünü 82. dakikada Beto kaydetti.

Premier Lig ekibi Fulham, yoluna yarı final mücadesiyle devam edecek.


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