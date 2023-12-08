Newcastle United, Everton deplasmanından çıkamadı!

Premier Lig ekiplerinden Everton, sahasında Newcastle United'ı mağlup etmeyi başardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.12.2023 - 07:52
Newcastle United, Everton deplasmanından çıkamadı!
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İngiltere Premier Lig 15. hafta karşılaşmasında Everton sahasında konuk ettiği Newcastle United'ı 3-0 mağlup etti.

Everton'a galibiyeti getiren goller 79. dakikada Dwight McNeil, 86. dakikada Abdoulaye Doucoure ve 90+6. dakikada Beto kaydetti.

Everton bu galibiyetle birlikte 10'a yükseltirken, Newcastle United ise 26 puanda kaldı.

Everton bir sonraki karşılaşmasında sahasında Chelsea'yi ağırlarken, Newcastle United'da yine deplasmanda Tottenham'a konuk olacak.


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