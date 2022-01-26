Everton taraftarı, Vitor Pereira'yı takımın başında görmek istemiyor

26 Ocak 2022 Çarşamba, 19:23

Fenerbahçe ile olan ikinci dönemi kısa süren Vitor Pereira, Everton'da favori hale gelmesine rağmen, teklifi geri çevirmeyi düşünüyor.

Everton ile ikinci tur görüşmeleri için avukatıyla birlikte Londra'ya geçen ve Farhad Moshiri ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştiren Pereira, gelen tepkilerden dolayı üzgün.

İngiliz basınından Daily Mail'e konuşan Pereira, "Everton taraftarları beni tanımadan, bilmeden tepki gösteriyorlar. Bu durum beni üzüyor." açıklamasını yaptı.

SkySports'taki haberde de Portekizli teknik direktörün şu açıklamaları yer aldı:

"Goodison Park'ta maç izlemek ve taraftarları görmek bana menajer olmam için ilham verdi. Tüm kariyerim boyunca, baskı altında çalıştım. Tabii ki hala işi istiyorum. Bu kulübün vereceği bir karar. Everton'un başka adayları da var ve şimdi karar verme zamanının geldiğini biliyorum. Bana karar için beklememi ve sakin kalmamı söylediler. Yaptığımız toplantılardan memnunlar, hepsi bu kadar"



"PEREIRA OUT, LAMPARD IN"

Everton taraftarları, kulüp sahibi ve başkanı Farhad Moshiri'nin Rafa Benitez'den boşalan menajerlik koltuğu için Vitor Pereira ile görüşmesini protesto etti.

İngiliz basınında yer alan haberlerde Farhad Moshiri'nin Roberto Martinez, Wayne Rooney ve Frank Lampard ile görüştüğü ancak Vitor Pereira'dan daha çok etkilendiği ve görevi ona vermeye karar verdiği belirtildi. Yönetim kurulu ve kulüp hissedarlarına Vitor Pereira ile ilgili de bilgi veren Moshiri'nin bu kararı tepki çekti.

Bazı taraftarlar, Everton'ın stadı olan Goodison Park'ın duvarına 'Pereira out, Lampard in' yazarak görüşlerini belli etti.

Premier Lig'de 20 maçta 19 puan toplayan Everton, 20 takımlı ligde 16. sırada bulunuyor.