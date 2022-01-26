İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, Balotelli tercihini açıkladı

26 Ocak 2022 Çarşamba, 18:52

Football Italia'da yer alan habere göre düzenlenen basın toplantısında konuşan İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, Andrea Belotti'nin sakatlığı ve Ciro Immobile formsuzluğunun ardından neden Balotelli'yi milli takıma çağırdığı sorusuna, "Balotelli'nin her zaman harika bir tekniği vardı, bu sadece onun fiziksel kondisyonunu görmekle ilgili. Son zamanlarda onu çok fazla takip edememiştik, bu yüzden Balotelli'yi birkaç gün yakından görmek çok daha yararlı olabilir. Onun nasıl bir durumda olduğunu merak ediyoruz ve bunu yapmanın en iyi yolu antrenmanda yakından takip etmek." dedi.

Balotelli'yi diğer futbolcular ile aynı şekilde değerlendireceğini belirten Mancini, "Bizim ona söz vermediğimiz gibi onun da bize söz vermesine gerek yok. Sanırım burada olmaktan mutlu ve onu diğer futbolcular gibi değerlendireceğim, hepsi bu." şeklinde konuştu.

Balotelli, Adana Demirspor formasıyla 21 maçta 9 gol kaydederken 5 de asist yaptı.