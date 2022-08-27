Everton Teknik Direktörü Frank Lampard'dan Dele Alli'ye uyarı!

27 Ağustos 2022 Cumartesi, 17:23

Beşiktaş'ın Everton'dan kiraladığı İngiliz yıldız Dele Alli'nin transferinin yankıları devam ederken, Everton Teknik Direktörü Frank Lampard, yıldız oyuncu hakkında açıklamalarda bulundu.

Dele Alli'nin kariyerinin gidişatına değinen Lampard, "Dele'nin kariyerinin gidişatını anlayabiliyorum. Onunla yakından çalışmak, bana Alli hakkında net fikirler verdi. Şunu söyleyebilirim ki; Dele'nin antrenman ve konsantrasyonun futbol için ne kadar değerli olduğunu anlaması gerek. Bunu sadece Dele için söylemiyorum, her futbolcu için geçerli" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ ONUN İÇİN SINAV"

Alli'nin çok yetenekli bir oyuncu olduğunu söyleyen İngiliz teknik direktör, "Ben bir rahip değilim ancak antrenmanın ve konsantrasyonun size neler katabileceğini biliyorum. Dele çok yetenekli bir oyuncu fakat söylediğim şeyleri dikkate alması gerek. Eğer yeniden oyuna odaklanabilirse hem kendisine hem de takım arkadaşlarına faydası dokunacaktır. Beşiktaş onun için yeni bir sınav olacak" diyerek sözlerini noktaladı.