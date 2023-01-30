Everton'ın yeni teknik direktörü Sean Dyche oldu
İngiliz teknik direktör Sean Dyche, İngiltere Premier Lig ekibi Everton'ın yeni hocası oldu.
İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'da teknik direktörlük görevine Sean Dyche getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Frank Lampard'dan boşalan teknik direktörlük görevine son olarak Burnley'i çalıştıran Dyche'ın getirildiği ve 51 yaşındaki İngiliz teknik direktörle 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Sean Dyche
BURNLEY'DE YÜKSELİŞE GEÇTİ
Futbolcu kökenli teknik direktörlerden Sean Dyche, Watford'da başladığı teknik direktörlük kariyerinde en büyük çıkışı, Burnley'de gerçekleştirdi.
2012'de göreve başladığı Burnley'yi yaklaşık 10 yıl boyunca çalıştırmasının ardından geçen yıl nisan ayında görevine son verilen Dyche, bu süreçte takımı iki kez küme çıkararak Premier Lig'e ve 51 yıl aranın ardından Avrupa arenasına taşımıştı.
Bu sezon son derece istikrarsız bir performans sergileyen Everton, 20 maç sonunda topladığı 15 puanla küme düşme hattında, 19. sırada yer alıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Milyonların beklediği EYT'de kötü haber
- On maddede yanıt: Erdoğan aday olabilir mi?
- İstismar aleni, yargılama gizli
- Demirtaş'tan dikkat çeken sözler
- Türkiye'nin geleceğine 'imza'
- Kılıçdaroğlu'na canlı yayında soru
- Valorant Challengers Türkiye Birlik Ligi devam ediyor
- Erdoğan'dan altılı masaya 'adaylık' yanıtı
- Kılıçdaroğlu canlı yayında duyurdu
- Erdoğan işine son verilen muhabiri hedef aldı