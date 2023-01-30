Everton'ın yeni teknik direktörü Sean Dyche oldu

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 18:24

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 18:24

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'da teknik direktörlük görevine Sean Dyche getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Frank Lampard'dan boşalan teknik direktörlük görevine son olarak Burnley'i çalıştıran Dyche'ın getirildiği ve 51 yaşındaki İngiliz teknik direktörle 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sean Dyche

BURNLEY'DE YÜKSELİŞE GEÇTİ

Futbolcu kökenli teknik direktörlerden Sean Dyche, Watford'da başladığı teknik direktörlük kariyerinde en büyük çıkışı, Burnley'de gerçekleştirdi.

2012'de göreve başladığı Burnley'yi yaklaşık 10 yıl boyunca çalıştırmasının ardından geçen yıl nisan ayında görevine son verilen Dyche, bu süreçte takımı iki kez küme çıkararak Premier Lig'e ve 51 yıl aranın ardından Avrupa arenasına taşımıştı.

Bu sezon son derece istikrarsız bir performans sergileyen Everton, 20 maç sonunda topladığı 15 puanla küme düşme hattında, 19. sırada yer alıyor.