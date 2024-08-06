Berke Akçam, Paris 2024'te yarı finalde!
Erkekler 400 metre engelli repesaj yarışında mücadele eden sporcumuz Berke Akçam yarı finale kaldı.
Paris 2024'te erkekler 400 metre engelli repesaj yarışında mücadele eden sporcumuz Berke Akçam, 48.72'lik derecesiyle serisini ilk sırada tamamladı ve yarı finale kaldı.
Berke Akçam ytarı finale kalmasının ardından büyük bir sevinç yaşadı ve gözünü finale dikti.
"UMARIM TELEFONLARA BU EMOJİ GELİR"
Başarısının ardından konuşan Berke Akçam, "Aşırı mutluyum, bu yaşımda ilk olimpiyatımda yarı final gördüm. İnşallah yarın daha güzel olacak ve finale oynamaya çalışacağız. Yusuf Dikeç'in hareketi çok güzel. İnsanın rahat olduğunu gösteren bir hareket, artık emoji oldu. Umarım telefon emojilerine de gelir" dedi.
Berke Akçam "Türkiye olarak şov yapıyoruz, güzel dereceler yapıyoruz. Biraz tribüne oynadım, alkış yaptırdım" diyerek sözlerini noktaladı.
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