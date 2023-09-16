Eyüp Aydın: 'Çocukluk aşkıma geldim'
Galatasaray'ın Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Eyüp Aydın, "Benim için çok büyük gibr gurur, çocukluk aşkıma geldim" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın Bayern Münih AG'den kadrosuna kattığı 19 yaşındaki oyuncu Eyüp Aydın, sarı-kırmızılı kulübe geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, taraftarın huzuruna çıkmayı dört gözle beklediğini söyledi.
Sarı-kırmızılı ekibe imza attıktan sonra kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Eyüp Aydın, transferinin gerçekleşmesinden dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayarak "Benim için çok büyük bir gurur. Galatasaraylıyım ve çocukluk aşkıma geldim. Taraftarla buluşmayı dört gözle bekliyorum. Onların karşısında oynamak istiyorum. Fenerbahçe maçında stadyumdaydım, onların gözlerinin önünde sahaya çıkmayı bekliyorum" ifadelerini kullandı.
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