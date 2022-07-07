Eyüpspor, Adana Demirspor'dan Ezeh'i transfer etti

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Eyüpspor, Francis Ezeh ile anlaştı.

cumhuriyet.com.tr
07 Temmuz 2022 Perşembe, 09:05
Eyüpspor, Adana Demirspor'dan Ezeh'i transfer etti
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Spor Toto 1. Lig temsilcisi Eyüpspor, Adana Demirspor'dan Francis Ezeh'i kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, Süper Lig ekibi Adana Demirspor'dan Francis Ezeh'i renklerine bağladı. Francis Ezeh'e 'hoş geldin' diyor, eflatun-sarılı formayla başarılar diliyoruz." denildi.

24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, geçen sezon Adana Demirspor'da 7 Süper Lig maçına çıktı. Devre arasında 1. Lig takımı Tuzlaspor'a kiralanan Ezeh, 13 müsabakada 8 gol kaydetti.


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