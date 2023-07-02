Eyüpspor Başkanı açıkladı: Erencan Yardımcı'nın transferinde öncelik Galatasaray'da

TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor'un başkanı Murat Özkaya, 21 yaşındaki futbolcu Erencan Yardımcı'nın transferine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Özkaya, genç futbolcunun transferinde önceliğin Galatasaray'da olduğunu söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.07.2023 - 11:19
Eyüpspor Başkanı açıkladı: Erencan Yardımcı'nın transferinde öncelik Galatasaray'da
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Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, geride kalan sezon Alanyaspor'a kiraladıkları Erencan Yardımcı'ya Beşiktaş'ın talip olduğunu açıkladı.

Radyospor'a konuşan Özkaya, "Erencan'ı Beşiktaş istiyor ancak takımımızda kalacak. Kendisinden faydalanacağız" dedi.

Erencan Yardımcı

Öte yandan Özkaya, Erencan'da önceliğin Galatasaray'da olduğunu ifade etti.

479 BiN EURO'YA ALINMIŞTI

Eyüpspor, 21 yaşındaki forveti 2020-21 sezonunun devre arasında Galatasaray'dan 479 bin Euro'ya Transfer etmişti. Erencan Yardımcı, Alanyaspor'da 14 Süper Lig maçında 3 gol attı ve 1 asist yaptı.


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