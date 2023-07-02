Eyüpspor Başkanı açıkladı: Erencan Yardımcı'nın transferinde öncelik Galatasaray'da
TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor'un başkanı Murat Özkaya, 21 yaşındaki futbolcu Erencan Yardımcı'nın transferine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Özkaya, genç futbolcunun transferinde önceliğin Galatasaray'da olduğunu söyledi.
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, geride kalan sezon Alanyaspor'a kiraladıkları Erencan Yardımcı'ya Beşiktaş'ın talip olduğunu açıkladı.
Radyospor'a konuşan Özkaya, "Erencan'ı Beşiktaş istiyor ancak takımımızda kalacak. Kendisinden faydalanacağız" dedi.
Erencan Yardımcı
Öte yandan Özkaya, Erencan'da önceliğin Galatasaray'da olduğunu ifade etti.
479 BiN EURO'YA ALINMIŞTI
Eyüpspor, 21 yaşındaki forveti 2020-21 sezonunun devre arasında Galatasaray'dan 479 bin Euro'ya Transfer etmişti. Erencan Yardımcı, Alanyaspor'da 14 Süper Lig maçında 3 gol attı ve 1 asist yaptı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Reuters'tan Bilal Erdoğan haberi hakkında açıklama
- İBB'den milyonlara sevindiren haber
- Sözcü TV'den 'Fatih Portakal' açıklaması
- Naci Görür'den açıklama: İki fay hattını işaret etti!
- Katliam gibi kaza: 51 ölü
- FIFA'dan devrim niteliğinde karar!
- Erdoğan'a karşı hamle
- Fransız ekibi, milli kaleciyi istiyor!
- Bakanlıktan İzBB'ye 5 milyonluk ceza
- Canlı yayında 'Fransızca' tavsiyesi şaşırttı