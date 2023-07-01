Galatasaray, Kaan Ayhan'ın bonservisini aldı
Galatasaray Kulübü, Sassuolo'dan kiralanan Kaan Ayhan'ın bonservisinin alındığını açıkladı.
Galatasaray, geçtiğimiz kış transfer döneminde Sassuolo'dan kiralanan Kaan Ayhan'ın bonservisiyle transfer edildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Kaan Ayhan'ın bonservisi için Sassuolo'ya 2.8 milyon Euro ödeneceğini ve oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, "US Sassuolo Calcio s.r.l. kulübünden 2022-2023 sezonu için kiralanan profesyonel futbolcu Kaan Ayhan’ın satın alma opsiyonu sözleşme şartları gereği gerçekleşmiştir. Buna göre, US Sassuolo Calcio s.r.l. kulübüne 2.800.000 Euro transfer bedeli ödenecektir" ifadeleri yer aldı.
Geçtiğimiz sezonunun devre arasında Galatasaray'a kiralık olarak katılan Kaan Ayhan, 6 maçta forma giyerken 1 gol kaydetti.
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