Juan Mata, Galatasaray'a veda etti

Galatasaray'ın İspanyol oyuncusu Juan Mata, kulüpten ayrıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.07.2023 - 15:41
Juan Mata, Galatasaray'a veda etti
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Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da tamamlayan İspanyol futbolcu Juan Mata, kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Mata yaptığı paylaşımda, "Bittiği için üzgün değilim, yaşandığı için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar birazdan...


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