Juan Mata, Galatasaray'a veda etti

Yayınlanma: 01.07.2023 - 15:41

Güncelleme: 01.07.2023 - 15:41

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da tamamlayan İspanyol futbolcu Juan Mata, kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Mata yaptığı paylaşımda, "Bittiği için üzgün değilim, yaşandığı için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar birazdan...