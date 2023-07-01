Juan Mata, Galatasaray'a veda etti
Galatasaray'ın İspanyol oyuncusu Juan Mata, kulüpten ayrıldığını açıkladı.
Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da tamamlayan İspanyol futbolcu Juan Mata, kulüpten ayrıldığını açıkladı.
Mata yaptığı paylaşımda, "Bittiği için üzgün değilim, yaşandığı için mutluyum." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar birazdan...
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