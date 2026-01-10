Eyüpspor, Charles-Andre Raux-Yao'yu kadrosuna kattı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.01.2026
AA
ikas Eyüpspor, Stade Briochin forması giyen Charles-Andre Raux-Yao'yu transfer etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, Fransız futbolcu Charles-Andre Raux-Yao ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "ikas Eyüpsporumuz, Fransa'nın Stade Briochin Kulübünden Charles-Andre Raux-Yao'yu 2,5 yıllık sözleşme ile kadrosuna kattı. Yeni transferimiz Charles-Andre Raux-Yao'ya Semt-i Mukaddes'e hoş geldin diyor; eflatun-sarılı formamız ile başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon Stade Briochin ile 19 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 3 gol kaydetti.

