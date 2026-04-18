Eyüpspor'dan Karagümrük karşısında kritik 3 puan

Süper Lig'in 30. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Fatih Karagümrük ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Eyüpspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Fatih Karagümrük, 16. dakikada Serginho ile 1-0 öne geçti. Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Matias Kranevitter kendi kalesine ve 44. dakikada Mateusz Legowski attı.

Konuk ekip Eyüpspor'da Anıl Yaşar, 78. dakikada VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Eyüpspor, bu galibiyetle birlikte Süper Lig'de 6 hafta sonra kazandı. Ligde son sırada yer alan Fatih Karagümrük'ün ise dört maç kala ligde kalmak için umutları azaldı.

Bu sonucun ardından Eyüpspor, ligde 25 puana yükseldi. Süper Lig'de son sırada yer alan Fatih Karagümrük, 20 puanda kaldı.

Eyüpspor, ligin gelecek haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Fatih Karagümrük, Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.