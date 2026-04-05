Antalyaspor 10 kişi kalan Eyüpspor'u rahat geçti!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.

Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Antalyaspor, 3-0'lık skorla kazandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller, 63. dakikada Sander van de Streek, 77. dakikada Nikola Storm ve 84. dakikada Samuel Ballet'den geldi.

SAHA KARIŞTI

Karşılaşmada Soner Dikmen ile Raux Yao arasında yaşanan pozisyon sonrası saha bir anda karıştı.

Mücadelenin hakemi Kadir Sağlam, kalabalığın arasından uzaklaşarak yaşanan gerginliği kontrol etti. Olayların ardından Antalyaspor'da Erdoğan Yeşilyurt ve Ramzi Safuri, Eyüpspor'da ise Bedirhan Özyurt, Talha Ülvan ve yedek kulübesinden Jerome Onguene sarı kart gördü.

EYÜPSPOR 10 KİŞİ KALDI

Eyüpspor'da Bedirhan Özyurt, 50. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kalarak takımını 10 kişi bıraktı.

Mücadelede 11 sarı kart ve 1 kırmızı kart çıktı. Sarı kartların 5'i Antalyaspor'a, 6'sı ise Eyüpspor'a gösterildi.

Sami Uğurlu yönetimindeki Antalyaspor, bu galibiyetle ligde 5 maç aradan sonra kazanmayı başardı. Atila Gerin yönetimindeki Eyüpspor'un ise ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Bu sonucun ardından Antalyaspor, puanını 28'e yükseltti. Eyüpspor, 22 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Eyüpspor ise sahasında Samsunspor'u konuk edecek.