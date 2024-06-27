Eyüpspor, Dorukhan Toköz'ü kadrosuna kattı
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, Dorukhan Toköz'ü kadrosuna kattığını açıkladı.
Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor transferde hareketli günler geçiriyor.
Dorukhan Toköz, İstanbul ekibiyle resmi sözleşme imzaladı. Orta saha oyuncusuyla 1 yıllık anlaşmaya varıldı.
Eyüpspor'dan yapılan açıklamada; "Eyüpspor’a Hoş Geldin Dorukhan Toköz! Eyüpspor’umuz, Adana Demirspor'dan Dorukhan Toköz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Dorukhan Toköz'e 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" denildi.
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