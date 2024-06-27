Eyüpspor, Dorukhan Toköz'ü kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, Dorukhan Toköz'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.06.2024 - 21:56
Eyüpspor, Dorukhan Toköz'ü kadrosuna kattı
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Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor transferde hareketli günler geçiriyor. 

Dorukhan Toköz, İstanbul ekibiyle resmi sözleşme imzaladı. Orta saha oyuncusuyla 1 yıllık anlaşmaya varıldı. 

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada; "Eyüpspor’a Hoş Geldin Dorukhan Toköz! Eyüpspor’umuz, Adana Demirspor'dan Dorukhan Toköz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Dorukhan Toköz'e 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" denildi. 


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