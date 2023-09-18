Eyüpspor, Gençlerbirliği'ni 3-1 yenerek 5'te 5 yaptı

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Sinan Kaloğlu yönetimindeki Gençlerbirliği ile Arda Turan'ın başında olduğu Eyüpspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla konuk ekip Eyüpspor oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2023 - 07:28
Eyüpspor, Gençlerbirliği'ni 3-1 yenerek 5'te 5 yaptı
Abone Ol google-news

Gençlerbirliği'nin golünü 3. dakikada Mustapha Yatabare kaydetti. Eyüpspor'un golleri 13 ve 67. dakikada Gianni Bruno, 24. dakikada Ahmed Kutucu'dan geldi.

Eyüpspor'un önemli isimlerinden Caner Erkin, 5. haftada 3. asistini yaptı.

Eyüpspor, 90+6. dakikada Adrien Regattin ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Gençlerbirliği oyuncusu Muhammed Himmet Ertürk'ün 61. dakikada ağlara gönderdiği top, pozisyonun başlangıcında meşin yuvarlağın dışardan çevrildiği gerekçesiyle gol değer kazanmadı.

Bu galibiyetin ardından 5'te 5 yapan Eyüpspor puanını 15'e yükseltti. Gençlerbirliği 10 puanda kaldı.

1. Lig'de gelecek hafta Gençlerbirliği, Bandırmaspor'a konuk olacak. Eyüpspor, Ümraniyespor'u ağırlayacak.


Player Alanı
eyüpspor Gençlerbirliği Trendyol 1.Lig

İlgili Haberler

Eyüpspor, Giresunspor'u 3 golle geçti

Eyüpspor, Giresunspor'u 3 golle geçti
Eyüpspor, Fredy'i renklerine bağladı

Eyüpspor, Fredy'i renklerine bağladı
Eyüpspor durdurulamıyor! 5 gollü şov...

Eyüpspor durdurulamıyor! 5 gollü şov...

En Çok Okunan Haberler