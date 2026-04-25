Eyüpspor sahasında 3 puanı 3 golle aldı!

25.04.2026 17:00:00
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Eyüpspor, sahasında Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Eyüpspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Eyüpspor, 3-0'lık skorla kazandı.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren goller; 62. dakikada Umut Bozok, 65. dakikada Raux Yao ve 78. dakikada Metehan Altunbaş'tan geldi.

Bu sonucun ardından Eyüpspor puanını 28'e yükseltirken, Gaziantep FK 37 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

İlgili Haberler

PFDK açıkladı: Burak Yılmaz'ın cezası belli oldu!
PFDK açıkladı: Burak Yılmaz'ın cezası belli oldu! Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gaziantep FK ile yollarını ayıran teknik direktör Burak Yılmaz'ın cezasını duyurdu.
Burak Yılmaz ile yollar ayrılmıştı: Gaziantep FK'de Mirel Radoi dönemi
Burak Yılmaz ile yollar ayrılmıştı: Gaziantep FK'de Mirel Radoi dönemi Burak Yılmaz ile yollarını ayıran Gaziantep FK, Rumen teknik direktör Mirel Radoi ile 1.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.
Şenol Güneş'ten Burak Yılmaz açıklaması: 'Biraz sert konuştu ama...'
Şenol Güneş'ten Burak Yılmaz açıklaması: 'Biraz sert konuştu ama...' Deneyimli teknik direktör Şenol Güneş, Gaziantep FK ile yollarını ayıran teknik direktör Burak Yılmaz hakkındaki görüşlerini aktardı.