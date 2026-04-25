Eyüpspor sahasında 3 puanı 3 golle aldı!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Eyüpspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Eyüpspor, 3-0'lık skorla kazandı.
Eyüpspor'a galibiyeti getiren goller; 62. dakikada Umut Bozok, 65. dakikada Raux Yao ve 78. dakikada Metehan Altunbaş'tan geldi.
Bu sonucun ardından Eyüpspor puanını 28'e yükseltirken, Gaziantep FK 37 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.