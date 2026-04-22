Burak Yılmaz ile yollar ayrılmıştı: Gaziantep FK'de Mirel Radoi dönemi

Gaziantep FK, istifa eden Burak Yılmaz yerine FCSB'den Rumen teknik direktör Mirel Radoi ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.
Gaziantep FK'den yapılan açıklama şu şekilde:
"GAZİANTEP'E HOŞ GELDİN RADOI!
Kulübümüz, Teknik Direktör Mirel Radoi ile 1.5 yıllık anlaşmaya varmıştır.
Mirel Radoi ve ekibine hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."
GAZİANTEP’E HOŞ GELDİN RADOI!— Gaziantep FK (@GaziantepFK) April 22, 2026
