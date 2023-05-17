Eyüpspor'da Arda Turan henüz siftah yapamadı!
TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor'da teknik direktörlük görevini üstlenen Arda Turan, henüz galibiyet yüzü göremedi. Turan, ligde oynanan 4 mücadelede 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.
TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor, eski hocası Zafer Turan ile yolları ayırmasının ardından takımın başına Arda Turan'ı getirdi.
Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan 4 lig maçına çıktı.
İlk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Turan, İstanbul ekibiyle henüz galibiyet yüzü göremedi. 36 yaşındaki teknik adam, Eyüpspor ile çıktığı 4 lig maçında 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
TFF 1. Lig'de Göztepe ve Boluspor deplasmanlarından yenilgiyle dönen Arda Turan, Pendikspor ve Tuzlaspor karşılaşmalarından ise beraberlikle ayrıldı.
İLK TEKNİK DİREKTÖRLÜK DENEYİMİ
Galatasaray'da başladığı profesyonel kariyerinde Barcelona, Atletico Madrid, Medipol Başakşehir ve Manisaspor'da forma giyen Arda Turan, ilk teknik direktörlük deneyimini 36 yaşında Eyüpspor'da yaşadı.
Arda Turan, profesyonel kariyerini geçen sezon sonunda Galatasaray'da noktalamıştı.
Eyüpspor, 35 haftası geride kalan TFF 1. Lig'de 59 puanla 7. sırada bulunuyor.
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