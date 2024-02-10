Eyüpspor'da flaş ayrılık: Sözleşmesi feshedildi!
Trendyol 1.Lig ekiplerinden Eyüpspor, Mustafa Pektemek ile yollarını ayırdı.
Trendyol 1. Lig'in lideri Eyüpspor, tecrübeli golcüsü Mustafa Pektemek ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Eflatun sarılı takımın sosyal medya hesabınmdan "Teşekkürler Mustafa Pektemek" başlığıyla yapılan açıklama şu şekilde:
"Formamızı giydiği süre boyunca Eyüpspor'a kattıkları için Mustafa Pektemek'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz!"
Teşekkürler Mustafa Pektemek!— Eyüpspor (@eyupsporkulubu) February 10, 2024
Formamızı giydiği süre boyunca Eyüpspor'a kattıkları için Mustafa Pektemek'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz! pic.twitter.com/FUzDzKIByO
17 MAÇTA 2 GOL
Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen 35 yaşındaki forvet, Eyüpspor'da bu sezon çıktığı 17 maçta 252 dakika sahada kaldı ve 2 gol attı.
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