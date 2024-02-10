Eyüpspor'da flaş ayrılık: Sözleşmesi feshedildi!

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Eyüpspor, Mustafa Pektemek ile yollarını ayırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.02.2024 - 15:00
Eyüpspor'da flaş ayrılık: Sözleşmesi feshedildi!
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Trendyol 1. Lig'in lideri Eyüpspor, tecrübeli golcüsü Mustafa Pektemek ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Eflatun sarılı takımın sosyal medya hesabınmdan "Teşekkürler Mustafa Pektemek" başlığıyla yapılan açıklama şu şekilde: 

"Formamızı giydiği süre boyunca Eyüpspor'a kattıkları için Mustafa Pektemek'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz!"

 

17 MAÇTA 2 GOL

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen 35 yaşındaki forvet, Eyüpspor'da bu sezon çıktığı 17 maçta 252 dakika sahada kaldı ve 2 gol attı.


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