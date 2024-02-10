Eyüpspor'da flaş ayrılık: Sözleşmesi feshedildi!

Yayınlanma: 10.02.2024 - 15:00

Güncelleme: 10.02.2024 - 15:03

Trendyol 1. Lig'in lideri Eyüpspor, tecrübeli golcüsü Mustafa Pektemek ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Eflatun sarılı takımın sosyal medya hesabınmdan "Teşekkürler Mustafa Pektemek" başlığıyla yapılan açıklama şu şekilde:

"Formamızı giydiği süre boyunca Eyüpspor'a kattıkları için Mustafa Pektemek'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz!"

Teşekkürler Mustafa Pektemek!



Formamızı giydiği süre boyunca Eyüpspor'a kattıkları için Mustafa Pektemek'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz! pic.twitter.com/FUzDzKIByO — Eyüpspor (@eyupsporkulubu) February 10, 2024

17 MAÇTA 2 GOL

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen 35 yaşındaki forvet, Eyüpspor'da bu sezon çıktığı 17 maçta 252 dakika sahada kaldı ve 2 gol attı.