Eyüpspor'dan transfer yasağı açıklaması: '24 saat içinde ödeme yapılarak...'

Yayınlanma: 20.03.2024 - 09:22

Güncelleme: 20.03.2024 - 09:22

Önceki günlerde FIFA'dan transfer yasağı yiyen Eyüpspor resmi sitesinden konuya dair bir açıklama yaptı.

Yasağın 24 saat içerisinde kalkacağını açıklayan Eyüpspor şu açıklamada bulundu:

"Kulübümüz tarafından Jakhongir Urozov'un bir önceki kulübü Bunyodkor Kulübü ile transfer sözleşmesinden kaynaklanan 100.000 Euro transfer bedeli taksitinin ödenmesine ilişkin FIFA tarafından verilen karar uyarınca yapılması gereken ödeme, karşı kulübün tarafımıza bildirdiği banka swift sisteminde yaşanan aksaklıktan ötürü yapılamamıştır. Bu aksaklıktan dolayı yaşanan gecikmeden ötürü FIFA tarafından "alacak ödeninceye kadar" transfer yasağı konulmuş olup, ilgili doğru banka bilgisinin Kulübümüze ulaşmasını müteakip 24 saat içinde ödeme yapılarak transfer yasağı kaldırılacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."