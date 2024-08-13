Eyüpspor'dan Vincent Aboubakar iddialarına yanıt!

Süper Lig ekibi Eyüpspor, 32 yaşındaki Beşiktaşlı oyuncu Vincent Aboubakar ile ilgilendikleri yönünde çıkan haberleri yalanladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.08.2024 - 16:03
Eyüpspor'dan Vincent Aboubakar iddialarına yanıt!
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Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar için açıklama yaptı.

Eyüpspor'un asbaşkanı Fatih Kulaksık, Kamerunlu golcü ile ilgilendikleri yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Ertan Süzgün'e konuşan Kulaksız, "Aboubakar haberleri doğru değil. Oyuncuyla ilgili bir düşüncemiz yok" ifadelerini kullandı.

ABOUBAKAR İÇİN EYÜPSPOR İDDİASI

Africa Foot, Eyüpspor'un Aboubakar transferi için Beşiktaş'la anlaşma sağladığını ve Kamerunlu golcü ile görüşmelerin devam ettiğini iddia etmişti.

Beşiktaş'ta yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Aboubakar'ın siyah-beyazlılar ile mevcut sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.


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