F1'de Frederic Vasseur'den Carlos Sainz'a büyük övgü: 'Bu inanılmaz bir şey'

Formula 1'de İtalyan ekip Ferrari'nin takım patronu Frederic Vasseur, Avustralya Grand Prix'sini kazanan İspanyol pilot Carlos Sainz'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Vasseur, "Sainz Bahreyn'de takımı motive etti, ardından Cidde'de hepimiz için zor bir hafta sonu olsa da çabuk iyileşti. Bu inanılmaz bir şey" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.03.2024 - 16:45
F1'de Frederic Vasseur'den Carlos Sainz'a büyük övgü: 'Bu inanılmaz bir şey'
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Sezonun 3. yarışı olan Avustralya Grand Prix'sinde baştan sona iyi bir performans sergileyen ve önceki sezonki Singapur yarışından sonra ilk galibiyetini alan Carlos Sainz için son övgü Ferrari takım patronu Frederic Vasseur'den geldi.

Sezonun sonuna kadar ellerinden geleceklerini yapacaklarını söyleyen Vasseur, "Carlos'la beraber sezonun son yarışına kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya karar verdik. Şu anda harika bir iş çıkarıyor. Sainz Bahreyn'de takımı motive etti, ardından Cidde'de hepimiz için zor bir hafta sonu olsa da çabuk iyileşti. Bu inanılmaz bir şey. O gün kimse yarışı kazanmasını beklemiyordu" ifadelerini kullandı.

"YARIŞIN İLK VE SON BÖLÜMÜ MÜKEMMELDİ"

Takımdan oldukça memnun olduğunu söyleyen Vasseur şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Carlos ve Charles sezon başından beri birbirlerini zorluyorlar ve bu da tüm ekibi motive ediyor. Pistte, örneğin pozisyon değiştirmelerini istediğimizde çok hızlı bir şekilde etkileşime giriyorlar. Charles da kendinden emin bir performans sergiledi, ideal olmayan sıralama turlarından sonra yarışta lastiklerle ilgili sorunlar yaşadı, ancak aracın hızı sayesinde geri dönmeyi başardı. Yarışın ilk ve son bölümünü mükemmel şekilde geçirdi. Ayrı en hızlı turu da kaydetti ve bu da lastik kullanımı anlamında kaydettiğimiz ilerlemeyi doğruluyor."


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