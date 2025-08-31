Cumhuriyet Gazetesi Logo
F1 Hollanda GP'de zafer Oscar Piastri'nin!

F1 Hollanda GP'de zafer Oscar Piastri'nin!

31.08.2025 18:41:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
F1 Hollanda GP'de zafer Oscar Piastri'nin!

McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri, Formula 1 sezonunun Hollanda'da koşulan 15. yarışında damalı bayrağı ilk gören isim oldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. yarışı Hollanda Grand Prix'sini McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.

Hollanda'nın Zandvoort kentindeki 4,2 kilometrelik pistte düzenlenen yarış, 72 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Yarışı, 1 saat 38 dakika 29.849 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamlayan Piastri, sezonun yedinci galibiyetini elde etti.

Image

Red Bull pilotu Max Verstappen, Piastri'nin 1.271 saniye gerisinde ikinci, kariyerinde ilk kez podyuma çıkan Racing Bulls Honda takımının Cezayir asıllı Fransız pilotu Isack Hadjar ise 3.233 saniye arkasında üçüncü oldu.

Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Lewis Hamilton, kazaların ardından yarış dışı kalırken Lando Norris ise aracındaki sorun nedeniyle yarışa veda etti.

Sezonun 16. yarışı, İtalya Grand Prix'si 7 Eylül Pazar günü koşulacak.

Sezonda bu yarışla birlikte şu ana kadar McLaren'den Oscar Piastri'nin 7, Lando Norris'in 5, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in 2, Mercedes pilotu George Russell'ın ise 1 yarış galibiyeti bulunuyor.

Hollanda Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar:

1. Oscar Piastri (Avustralya): 309

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 275

3. Max Verstappen (Hollanda): 205

4. George Russell (Büyük Britanya): 184

5. Charles Leclerc (Monako): 151

Takımlar:

1. McLaren: 584

2. Ferrari: 260

3. Mercedes: 248

4. Red Bull Racing: 214

5. Williams: 80

İlgili Konular: #formula 1 #Hollanda #Oscar Piastri

İlgili Haberler

F1 Belçika GP'de zafer Oscar Piastri'nin!
F1 Belçika GP'de zafer Oscar Piastri'nin! McLaren takımının Avusturalyalı pilotu Oscar Piastri, Formula 1 sezonunun Belçika'da koşulan 13. yarışında damalı bayrağı ilk geçen isim oldu.
F1 Macaristan GP'de zafer Lando Norris'in!
F1 Macaristan GP'de zafer Lando Norris'in! McLaren takımının İngiliz pilotu Lando Norris, Macaristan'da koşulan Formula 1 sezonunun 14. yarışında damalı bayrağı ilk gören isim oldu.
F1'de tarihi yarış: Lando Norris kendi evinde zafere ulaştı... Nico Hulkenberg bir ilki başardı!
F1'de tarihi yarış: Lando Norris kendi evinde zafere ulaştı... Nico Hulkenberg bir ilki başardı! McLaren takımının İngiliz sürücüsü Lando Norris, Britanya'da koşulan Formula 1 sezonunun 12. yarışında damalı bayrağı ilk gören isim oldu. Takım arkadaşı Avustralyalı Oscar Piastri ikinci olurken Kick Sauber takımının Alman pilotu Nico Hulkenberg üçüncü olarak kariyerinde ilk kez podyum sevinci yaşadı.