F1 Kanada Grand Prix'sinde "pole" pozisyonu Verstappen'in

Formula 1'de Kanada GP'sinin pole pozisyonu Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen'in oldu. Yarışa Fernando Alonso 2. sırada, Carlos Sainz ise 3. sırada başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
19 Haziran 2022 Pazar, 08:52
F1 Kanada Grand Prix'sinde
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 9. ayağı Kanada Grand Prix'sinde "pole" pozisyonunu, Red Bull takımından Hollandalı Max Verstappen elde etti.

Sıralama turlarında 1 dakika 21.299 saniyeyle en iyi dereceye imza atan Verstappen, Montreal kentindeki 4,3 kilometrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde düzenlenecek yarışa ilk cepten başlama hakkı kazandı.

Alpine takımının İspanyol pilotu Fernando Alonso, 0.645 saniye farkla ikinci, Ferrari'den İspanyol Carlos Sainz ise 0.797 saniye geride üçüncü oldu.

Şampiyonada sezonun 9. yarışı, bugün TSİ 21.00'de başlayacak.


formula 1 Max Verstappen Kanada Grand Prix
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