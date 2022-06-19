F1 Kanada Grand Prix'sinde "pole" pozisyonu Verstappen'in
Formula 1'de Kanada GP'sinin pole pozisyonu Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen'in oldu. Yarışa Fernando Alonso 2. sırada, Carlos Sainz ise 3. sırada başlayacak.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 9. ayağı Kanada Grand Prix'sinde "pole" pozisyonunu, Red Bull takımından Hollandalı Max Verstappen elde etti.
Sıralama turlarında 1 dakika 21.299 saniyeyle en iyi dereceye imza atan Verstappen, Montreal kentindeki 4,3 kilometrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde düzenlenecek yarışa ilk cepten başlama hakkı kazandı.
Alpine takımının İspanyol pilotu Fernando Alonso, 0.645 saniye farkla ikinci, Ferrari'den İspanyol Carlos Sainz ise 0.797 saniye geride üçüncü oldu.
Şampiyonada sezonun 9. yarışı, bugün TSİ 21.00'de başlayacak.
Video Haberler
- DEVA Partili isme AKP'den destek
- Sokakta tartıştığı kardeşini pompalı tüfekle yaraladı
- İstanbul'da otomobil bariyerlere saplandı
- Aracına ‘Dikkat soygun var’ yazdı
- AVM otoparkında uyuşturucu satan şüpheliye suçüstü
- 'Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkınlık yaratan an
- Kanser hastası emekli yurttaş isyan etti
- 'Asla yolumuzdan dönmeyeceğiz'
- Amasya 'da YKS için kimliğini unuttu, yardımına motorize
- Afla döndüğü üniversiteden 40 yıl sonra mezun oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Netflix dizisinin iki oyuncusu yaşamını yitirdi
- Başsavcılıktan 'Mehmet Sami Tuğrul' kararı
- Korkunç ayrıntılar ortaya çıktı
- 'Tek günde 1.72 milyar dolar satışı' iddiası
- İstanbulkarta faizsiz kredi imkanı geldi
- 'Kızılay’ın göbeğinde ırkçılık yapıyorsunuz'
- Cenazede korkunç anlar: Tabutun içinden fırladı!
- Memur ve emekli zammını etkileyecek
- Atatürk'e ve Türk bayrağına saldırmışlardı
- Kripto para piyasaları toz duman!