F1 Sao Paulo Grand Prix'sinde sprint yarışının galibi Russell oldu
Formula 1 Sao Paulo Grand Prix'inde sprint yarışı yapıldı. 24 turluk heyecanlı yarışı Mercedes pilotu George Russell 1. sırada tamamladı.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 21. ayağı Sao Paulo Grand Prix'sinde sprint yarışını, Mercedes takımından Büyük Britanyalı George Russell kazandı.
Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki 4,3 kilometrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde gerçekleştirilen sprint yarışı, 24 tur üzerinden yapıldı.
Russell, 30 dakika 11.307 saniyelik süresiyle sprint yarışında galip geldi. Büyük Britanyalı pilot, bu sonuçla yarınki yarışa ilk sırada başlama hakkı elde etti.
Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz liderin 3.995 saniye arkasında ikinci, bitiş çizgisine 4.492 saniye geride ulaşan Mercedes'ten Büyük Britanyalı Lewis Hamilton üçüncü oldu.
Şampiyonluğu garantileyen Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen, müsabakayı 4. sırada tamamladı. Sprint yarışına pole pozisyonunda başlayan Haas'ın Danimarkalı sürücüsü Kevin Magnussen ise 8. sırayı aldı.
Sprint yarışında ilk 8'e giren sürücülere, 1'den 8'e kadar puan verildi.
Sao Paulo Grand Prix'sinde 71 tur üzerinden koşulacak yarış, yarın TSİ 21.00'de başlayacak.
Video Haberler
- 23 yıldır ekmek üretiyor
- Matrah düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
- “Kültürel İktidar Tartışmaları”
- Artık güven altında
- Faydasını bir 'bileydin'
- Gibon çiftinin yavrusu dünyaya geldi
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
- Karabük’te Aronya üretimi başladı
- Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
- ''Sevgi her engeli aşıyor''
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İngiltere'de bu kadar enayi var mı?'
- Kanser teşhisinin ardından burnunu kaybetmişti
- AKP'li isimden Kemal Kılıçdaroğlu'na: Güveniyoruz
- Metrobüste 'taciz iddiasına' linç girişimi
- Pervin Buldan HDP'nin oy oranını açıkladı
- İBB'nin Togg talebi karşılanmadı
- Demirtaş Diyarbakır'a götürülüp geri getirildi
- 'Sana göre millet donla geziyor'
- Marmaray'da bir tuhaf çöp kavgası
- Üçüncü yıla başlarken... Y. Bekir Yurdakul’un yazısı...