Spor yazarlarından Dinamo Kiev - Fenerbahçe yorumu

Engin Verel - Akşam: "Arda'nın golünden sonra Jesus'un onu yanağından öpüşünü hepiniz görmüştür. Ne kadar sevgi ve şefkat dolu, ne kadar yürekten ve samimi bir davranış olduğunu izlerken hissediyor insan. Bu öpücük aslında "Jesus, Arda'yı niye oynatmıyor?" diye öfkelenen herkese aynı zamanda bir cevaptır. "Ben sizden çok daha seviyorum ve istiyorum oynamasını ancak her şeyin vakti var. Ham armut yenmez, yense de boğazda kalır" dedi, bu davranışıyla Jesus. İnanıyorum ki bundan sonra Arda'ya o da daha fazla süre verecek ve gelişimini destekleyecek."