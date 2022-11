Spor yazarlarından Dinamo Kiev - Fenerbahçe yorumu

Hilmi Türkay - Cumhuriyet: "Arda Güler’i izlemek büyük keyif. Geçen sezondan bu yana oynadığı her maçta hem Fenerbahçelilere hem de tüm futbolseverlere ayrı bir heyecan yaşatıyor. Pasları, şutları, çalımları herkesi mutlu ediyor. Jesus, genç oyuncuya uzun süre forma vermedi ama onu düşündüğü ve daha doğru gelişmesini istediği için. Arda, Dinamo Kiev maçında 11’de sahaya çıktı, 1 gol attı, 1 asist yaptı. Golü sonrası tişörtündeki mesajla, değerli annesine olan sevgisini göstermesi izleyenleri duygulandırdı, gururlandırdı. Hep böyle devam et Arda, iyi bir gelecek seni bekliyor. Gelelim Kiev galibiyetiyle namağlup lider şekilde UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turuna yükselen F.Bahçe’ye... Jesus’un kazanma odaklı kurduğu takım her maç üstüne koyarak ilerliyor. Kiev maçı 2-0 bitti ama Sarı-Lacivertliler çok sayıda gol pozisyonunu cömertçe harcamasa skor daha farklı olurdu. F.Bahçe, Rennes’in önünde gruptan lider çıktığı için üst turda Şampiyonlar Ligi’nden gelecek takımlarla eşleşmeyecek. Bu, Avrupa’da ilerlemek adına büyük avantaj. Son 16 turu maçları Mart 2023’te... İyi bir kura ile yolun açık olsun F.Bahçe."