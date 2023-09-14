F1'de Alfa Romeo'dan Guanyu Zhou kararı!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden İtalyan ekip Alfa Romeo, Çinli pilot Guanyu Zhou'nun sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 14.09.2023 - 15:29
F1'de Alfa Romeo'dan Guanyu Zhou kararı!
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Çinli pilot Guanyu Zhou, Formula 1 ekiplerinden Alfa Romeo ile 2024 sezonunda piste çıkmaya devam edecek.

Formula 1'den yapılan açıklamada, şampiyonada mücadele eden Çinli ilk pilot Zhou'nun takımıyla kontrat süresinin, 2024 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Valtteri Bottas (solda) ile Guanyu Zhou (sağda)

ZHOU - BOTTAS İŞBİRLİĞİ DEVAM EDİYOR

Zhou ile Fin Valtteri Bottas, bu kararın ardından üst üste üçüncü sezon Alfa Romeo takımı adına ter dökecek. İsviçre merkezli Sauber ile Alfa Romeo arasındaki ticari anlaşma sezon sonunda tamamlanacağı için takım, gelecek sezon henüz açıklanmayan yeni bir adla organizasyonda yer alacak.

Bu sezonki yarışlardan 4 puan toplayan Zhou, pilotlar klasmanında 16. sırada bulunuyor.


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Guanyu Zhou alfa romeo Valtteri Bottas formula 1

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