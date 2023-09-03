Max Verstappen, F1 İtalya GP'de rekor kırarak zafere ulaştı

Hollandalı pilot Max Verstappen, İtalya'da koşulan Formula 1 sezonunun 14. yarışını lider bitirerek zafere ulaşmayı başardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.09.2023 - 18:13
Max Verstappen, F1 İtalya GP'de rekor kırarak zafere ulaştı
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Formula 1'de takvimin 14. yarışında Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen 2. sırada başladığı yarışta 1. olmayı başardı.

Red Bull'un Meksikalı sürücüsü Sergio Perez 2. sırayı alırken, Ferrari'nin İspanyol sürücüsü Carlos Sainz podyumun son basamağında yer aldı.

Max Verstappen

MAX VERSTAPPEN REKOR KIRDI

Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen İtalya'da aldığı galibiyet ile Sebastian Vettel'e ait olan üst üste 9 yarış kazanma rekorunu kırarak seriyi 10'a çıkardı.


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Max Verstappen italya formula 1 Red Bull ferrari

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