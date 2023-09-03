Max Verstappen, F1 İtalya GP'de rekor kırarak zafere ulaştı
Hollandalı pilot Max Verstappen, İtalya'da koşulan Formula 1 sezonunun 14. yarışını lider bitirerek zafere ulaşmayı başardı.
Formula 1'de takvimin 14. yarışında Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen 2. sırada başladığı yarışta 1. olmayı başardı.
Red Bull'un Meksikalı sürücüsü Sergio Perez 2. sırayı alırken, Ferrari'nin İspanyol sürücüsü Carlos Sainz podyumun son basamağında yer aldı.
Max Verstappen
MAX VERSTAPPEN REKOR KIRDI
Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen İtalya'da aldığı galibiyet ile Sebastian Vettel'e ait olan üst üste 9 yarış kazanma rekorunu kırarak seriyi 10'a çıkardı.
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