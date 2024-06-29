F1 Avusturya GP'deki sprint yarışında zafer Max Verstappen'in!

Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, Avusturya'da koşulan Formula 1 sprint yarışında damalı bayrağı gören ilk isim oldu.

AA
Yayınlanma: 29.06.2024 - 14:42
F1 Avusturya GP'deki sprint yarışında zafer Max Verstappen'in!
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Formula 1 Dünya Şampiyonası Avusturya Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Sezonun 11. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, Spielberg kentinde bulunan 4,3 kilometrelik Red Bull Ring pistinde yapıldı.

MCLAREN PİLOTLARI TAKİP ETTİ

Son üç yılın şampiyonu Verstappen, yarışta damalı bayrağı ilk sırada gördü ve 8 puanı hanesine yazdırdı.

Liderin 4.616 saniye gerisinde McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ikinci, Piastri'nin takım arkadaşı Britanyalı Lando Norris ise 5.348 saniye farkla üçüncü sırada yer aldı.

Sıralama turlarının bugün (cumartesi) koşulacağı yarış, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

Avusturya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 227 puan

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 156

3. Charles Leclerc (Monako): 150

4. Carlos Sainz (İspanya): 120

5. Sergio Perez (Meksika): 112

TAKIMLAR

1. Red Bull: 339

2. Ferrari: 276

3. McLaren: 250

4. Mercedes: 159

5. Aston Martin: 58


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