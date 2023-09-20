F1'de McLaren'dan Oscar Piastri kararı!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yarışan İngiliz takım McLaren, Avustralyalı pilot Oscar Piastri ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 20.09.2023 - 16:36
F1'de McLaren'dan Oscar Piastri kararı!
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Formula 1 takımlarından McLaren, Avustralyalı sürücü Oscar Piastri'nin sözleşmesini 2026 sezonu sonuna kadar uzattı.

Takımdan yapılan açıklamada, bu sezon organizasyonda ilk sezonunu geçirmesine rağmen performansıyla beğeni toplayan 22 yaşındaki pilotun 2024'te tamamlanacak kontrat süresinin, 2026 sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Oscar Piastri

BU SEZON 42 PUAN TOPLADI

Britanya etabında dördüncülük, Macaristan ayağında ise beşincilik elde eden Piastri, 42 puanla pilotlar klasmanında 11. sırada yer alıyor.

2020'de Formula 3, 2021'de Formula 2 organizasyonlarında kupaya uzanan Oscar Piastri, bu sezon Belçika'da düzenlenen F1 sprint yarışını ise ikinci sırada tamamlamıştı.


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