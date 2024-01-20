Faaliyet raporları açıklandı: İşte en çok kar eden takım!

Yayınlanma: 20.01.2024 - 09:57

Güncelleme: 20.01.2024 - 09:57

Trendyol Süper Lig'in "dört büyüğü" olarak adlandırılan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, sezonun ilk 6 ayının faaliyet raporlarını açıkladı.

Fenerbahçe, ilk 6 ayda 663 milyon TL kar elde ederek listenin başında yer aldı.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR EKSİDE

Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışında olan Galatasaray ise ilk 6 aylık dönemde 34 milyon TL kar elde etti.

Sezona bolca transfer yaparak giren ancak Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzak kalan ve Avrupa'ya veda eden Beşiktaş 459 milyon TL zarar açıklarken, Trabzonspor'da 6 aylık bu süreçte tam 854 milyon TL'lik zarar açıkladı.