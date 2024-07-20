Fabregas'a Serie A'da teknik direktörlük görevi
İtalya Serie A'nın yeni takımı Como, teknik direktörü Cesc Fabregas ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Bu sezon Serie A'ya yükselen Como'da teknik direktörlük görevine Fabregas getirildi. 37 yaşındaki teknik adamla 4 yıllık sözleşme imzalandı.
İspanyol teknik adam, imza töreninde yaptığı açıklamada "Bu sezona teknik direktör olarak başladığım için çok mutluyum ve bu rolü bana emanet ettikleri için yönetime teşekkür ediyorum. Yönetimin hedeflerini biliyorum ve bunun, kulübün yolculuğunun yalnızca başlangıcı olduğuna inanıyorum. Zor ve önemli bir sezon olacak ama ben ve teknik ekibin geri kalanı hazırız ve hepimiz buna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Como geçen sezon Serie B'yi 73 puanla ikinci sırada tamalayarak Serie A'ya çıkmaya hak kazanmıştı. Geçtiğimiz yaz futbolu bırakarak Como U19 takımının başına geçen Cesc Fabregas, daha sonra A takımda geçici antrenörlük ve teknik direktör Osian Roberts'ın yardımcılığını yapmıştı.
Bu arada Roberts'ın ise antrenör eğitimi ve oyuncu geliştirme planlarından sorumlu olmak üzere geliştirme başkanı görevine getirildiği açıklandı.
Spor Haberleri
- Fabregas'a Serie A'da teknik direktörlük görevi
- Fenerbahçe’nin golcüsü Nesyri
- FIFA ve UEFA başkanlarından Hacıosmanoğlu'na tebrik
- İngiltere teknik direktörlük için ilan açtı
- TFF Başkanı Hacıosmanoğlu merak edileni yanıtladı!
- Kacper Kozlowski, Gaziantep FK'ya transfer oldu!
- Thomas Meunier, resmen Lille'de
- FIFA, İsrail kararını erteledi
- Semih Kılıçsoy'dan EURO 2024 için flaş itiraf!
- Alanyaspor, Mert Furkan Bayram'ı transfer etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Yunan şarkıcıdan skandal ifadeler!
- Kızıyla Saray'a çıktı
- Timur Cihantimur'a cezaevinde saldırı!
- Listede Erdoğan ve İmamoğlu farkı!
- Naci Görür'den açıklama geldi
- Emeklilik sistemi sil baştan mı?
- Özel ve Dervişoğlu'ndan ortak açıklama
- Küresel kesinti sistemleri durdurdu
- Başkanın yakın koruması intihar etti
- Metin Akpınar'ın kızından açıklama: 'Dava açacağım'