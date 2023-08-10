Fabrizio Romano duyurdu: Leandro Paredes transferinde sona doğru

Galatasaray'ın, Arjantinli futbolcu Leandro Paredes'in transferi için Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain (PSG) ile el sıkıştığı ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.08.2023 - 17:53
Fabrizio Romano duyurdu: Leandro Paredes transferinde sona doğru
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta saha transferi için hareketli günler yaşanıyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, PSG'de forma giyen Arjantinli oyuncu Leandro Paredes'in transferi için kulübüyle 6 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlamak üzere.

Leandro Paredes

ROMA DA İLGİLENİYOR

Haberde, Paredes ile Galatasaray arasında henüz bir anlaşma sağlanmadığı ve görüşmelerin devam ettiği belirtilirken, yıldız oyuncuyla Roma'nın da ilgilendiği aktarıldı.

LEANDRO PAREDES KİMDİR?

Boca Juniors altyapısından yetişen Paredes, Avrupa kariyerinde Roma, Empoli, Zenit, Paris Saint-Germain ve Juventus formaları giydi.


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