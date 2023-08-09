Galatasaray Slovenya'da manşetleri süsledi

Sporx'in Zurnal24 adlı haber sitesinden aktardığına göre, NK Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçının haberinde "Türkler, Stosizce'de Olimpija Ljubljana'ya Şampiyonlar Ligi kapısını kapattı" başlığını kullandı.

Haberde, Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana'dan 20 kat daha değerli bir takım olduğuna vurgu yapıldı. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve tribünde yaklaşık 15 bin taraftarın önünde Galatasaray'ın çok rahat bir galibiyet elde ettiği okuyuculara aktarıldı.

Haberin ayrıntısında Olimpija Ljubljana'nın maçın ilk 20 dakikasında Galatasaray'a karşı direndiğini ve birkaç pozisyon bulduğuna dikkat çekildi. "UEFA ve Süper Kupa şampiyonu Galatasaray istediğini aldı" ifadelerinin kullanıldığı haberde "Oldukça iyi oyunculara sahip olan Türk takımı, Olimpija Ljubljana savunmasına çok ciddi baskı uyguladı" denildi.