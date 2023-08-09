Galatasaray Slovenya'da manşetleri süsledi
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında NK Olimpija Ljubljana'yı deplasmanda 3-0 mağlup ettiği karşılaşma Slovenya basınında da manşetleri süsledi. Sloven basını, Galatasaray'a övgüler yağdırırken NK Olimpija Ljubljana'nın sarı-kırmızılılar karşısında çaresiz duruma düştüğü aktarıldı.
Sporx'in Zurnal24 adlı haber sitesinden aktardığına göre, NK Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçının haberinde "Türkler, Stosizce'de Olimpija Ljubljana'ya Şampiyonlar Ligi kapısını kapattı" başlığını kullandı.
Haberde, Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana'dan 20 kat daha değerli bir takım olduğuna vurgu yapıldı. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve tribünde yaklaşık 15 bin taraftarın önünde Galatasaray'ın çok rahat bir galibiyet elde ettiği okuyuculara aktarıldı.
Haberin ayrıntısında Olimpija Ljubljana'nın maçın ilk 20 dakikasında Galatasaray'a karşı direndiğini ve birkaç pozisyon bulduğuna dikkat çekildi. "UEFA ve Süper Kupa şampiyonu Galatasaray istediğini aldı" ifadelerinin kullanıldığı haberde "Oldukça iyi oyunculara sahip olan Türk takımı, Olimpija Ljubljana savunmasına çok ciddi baskı uyguladı" denildi.
Slovenya'da yayın yapan Delo adlı haber sitesi maç haberinin başlığında "Olimpija cesurca açıldı ve ağır bir bedel ödedi" başlığını kullandı. Haberde NK Olimpija Ljubljana'nın Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda çok büyük bir engel ile karşılaştığına vurgu yapıldı.
Haberde şu ifadeler yer aldı:
"Türk şampiyonu, Salı günü İstanbul'da oynanacak rövanş maçından önce iyi bir gece uykusunu garanti eden büyük bir galibiyeti ustalıkla elde etti. Stozice'de 12. adamın desteğini alan yeşil beyazlılarda ters giden neydi? Hakem Andreas Ekberg, Ljubljana'nın gol atmasına rağmen, Admir Bristic'in yaptığı faul nedeniyle golü iptal eden Ljubljanalılarla dalga mı geçti?"
Dnevnik'te yer alan maç haberinde "Galatasaray Olimpija için çok güçlü" başlığı kullanıldı. Haberde tribünlerin neredeyse tamamen dolu olduğu ve UEFA Başkanı Ceferin'in de davetli olduğu fantastik bir atmosferde Galatasaray'ın rahat bir galibiyet elde ettiği belirtildi.
Slovenya'nın önde gelen haber sitelerinden 24ur, NK Olimpija Ljubljana'nın saha içinde Galatasaray'a ezildiğini ifade ederek "Çaresiz Olimpija, Galatasaray'a rakip olamadı" başlığını okuyucularına aktardı.
Haberin ayrıntısında, "Şampiyonlar Ligi grup aşaması hayali hala canlı ama dürüst olmak gerekirse Olimpija'nın Galatasaray'ın yıldızlarından uzakta arzu ve mücadele ruhundan çok daha fazlasına ihtiyacı olacak" denildi.
NK Olimpija Ljubljana'nın Galatasaray karşısında kalite erozyonuna uğradığı belirtilen haberde şu ifadeler kullanıldı:
"Dries Mertens, Wilfried Zahaj, Yusuf Demir, Mauro Icardi, Lucas Torreira, Cedric Bakambu ve Angelino... NK Olimpija Ljubljana bu oyuncuları sadece hayal edebilir. Ljubljana seyircisine ilk sürprizi başlangıç kadrosunda sadece Mertens ve Bakambu'ya yer veren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hazırladı. Zaha ve Zaniolo sakatlıkları nedeniyle yokken Icardi, Angelino ve Torreira maça yedek kulübesinde başladı."
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