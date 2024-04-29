Fahrudin Ömerovic ile yollar ayrılmıştı: Konyaspor yeni hocasını duyurdu

Fahrudin Ömerovic ile yollarını ayıran Konyaspor, teknik direktörlük görevine Ali Çamdalı'nın getirildiği açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.04.2024 - 23:25
Fahrudin Ömerovic ile yollar ayrılmıştı: Konyaspor yeni hocasını duyurdu
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Trendyol Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren ve teknik direktör Fahrudin Ömerovic ile yollarını ayıran Konyaspor, sezon sonuna kadar Sportif Direktör Ali Çamdalı'ya emanet edildi.

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Yönetim Kurulumuzun oy birliğiyle aldığı karara göre; Sportif Direktörümüz Ali Çamdalı, Teknik Direktörümüz oldu.

Ali Çamdalı’ya yeni görevinde başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz."

ALİ TURAN VE SKUBIC DE EKİPTE

Konyaspor 2. Başkanı Adem Bulut, yaptığı açıklamada, Çamdalı’nın ekibinde yeşil beyazlı takımın eski futbolcuları Ali Turan ve Nejc Skubic'in de yer alacağını ifade etti.

Konyspor, Süper Lig'de bitime 4 hafta kala 36 puanla, küme düşme hattının bir basamak ve 2 puan üstünde, 16. sırada yer alıyor.


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