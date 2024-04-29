Resmen açıklandı: Konyaspor'da yol ayrımı!

Yayınlanma: 29.04.2024 - 15:10

Güncelleme: 29.04.2024 - 15:10

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yollar ayrıldı.

Konyaspor'un açıklaması şu şekilde:

"Teknik Direktörümüz Fahrudin Omerovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık.

Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Fahrudin Omerovic'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Fahrudin Omerovic



17 MAÇTA 6 GALİBİYET

Omerovic ile lig ve kupada toplam 17 maça çıkan Konyaspor; 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Konyaspor, ligin kalan döneminde Fenerbahçe, Samsunspor, Kayserispor ve Galatasaray ile karşılaşacak.