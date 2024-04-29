Resmen açıklandı: Konyaspor'da yol ayrımı!
Süper Lig ekibi Konyaspor, teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yollar ayrıldı.
Konyaspor'un açıklaması şu şekilde:
"Teknik Direktörümüz Fahrudin Omerovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık.
Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Fahrudin Omerovic'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Fahrudin Omerovic
17 MAÇTA 6 GALİBİYET
Omerovic ile lig ve kupada toplam 17 maça çıkan Konyaspor; 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.
Konyaspor, ligin kalan döneminde Fenerbahçe, Samsunspor, Kayserispor ve Galatasaray ile karşılaşacak.
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