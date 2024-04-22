Farense - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli oyuncu Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Portekiz Ligi'nin 30. haftasında deplasmanda Farense ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:15'te başlayacak.
Portekiz Ligi'nde 30. hafta heyecanı yaşanıyor.
Roger Schmidt yönetimindeki Benfica, deplasmanda José Mota'nın ekibi Farense ile karşı karşıya gelecek.
FARENSE - BENFİCA MAÇI SAAT KAÇTA?
São Luís Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:15'te başlayacak.
FARENSE - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele Spor Smart kanalından naklen yayımlanacak.
Benfica ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Moreirense'yi 3-0 mağlup etmişti.
Farense ise Guimaraes deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
orkun kökçü haberleri Benfica haberleri Farense haberleri portekiz ligi haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Böyle giderlerse…’
- Bahçeli, Bakan Mehmet Şimşek'i hedef aldı
- Emniyet müdürü kalp krizinden öldü!
- THY yöneticilerinin son maaşlarını açıkladı
- ‘3 bakan haricinde…’
- CEO’su istifa etti!
- Rıdvan Dilmen'den Mauro Icardi sözleri!
- Seçimde kaybeden Hakan Peker sessizliğini bozdu
- 19 yaşındaki oğlu 29 yaşındaki üvey annesiyle kaçtı!
- Aynı AVM'de beş günde ikinci intihar!