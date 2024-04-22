Farense - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli oyuncu Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Portekiz Ligi'nin 30. haftasında deplasmanda Farense ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:15'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.04.2024 - 10:18
Farense - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Portekiz Ligi'nde 30. hafta heyecanı yaşanıyor.

Roger Schmidt yönetimindeki Benfica, deplasmanda José Mota'nın ekibi Farense ile karşı karşıya gelecek.

FARENSE - BENFİCA MAÇI SAAT KAÇTA?

São Luís Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:15'te başlayacak.

FARENSE - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele Spor Smart kanalından naklen yayımlanacak.

Benfica ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Moreirense'yi 3-0 mağlup etmişti.

Farense ise Guimaraes deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.


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