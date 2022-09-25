Faroe Adaları - Türkiye maçı öncesi fırtına tehlikesi!
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaşacak. Saat 21:45'te başlayacak mücadele öncesi Faroe Adaları'nda şiddetli bir fırtına etkisini gösterdi.
A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta bu akşam deplasmanda Faroe Adaları ile yapacağı maç öncesi başkent Torshavn'da kuvvetli fırtına etkisini sürdürüyor.
KUVVETLİ BİR FIRTINA
Gece saatlerinde başlayan fırtına ve yağmurun, akşam saatlerinde şiddetini artırması bekleniyor.
Sabah saatlerinde rüzgarın şiddeti zaman zaman 95 kilometreye kadar çıktı. Fırtına nedeniyle sokakta ayakta bile durmanın zorlaştığı ve sıcaklığın 12 derece olduğu Torshavn'da hissedilen sıcaklık 6 derece olarak ölçüldü.
MAÇ SAATİNDE HAVA KAÇ DERECE OLACAK?
Maç saatinde ise sıcaklığın 5 dereceye, hissedilen sıcaklığın ise -3 dereceye kadar düşmesinin beklendiği bildirildi.
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