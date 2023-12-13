Rıdvan Dilmen'den Ziyech iddiası: '11'de başlamama sebebi...'

Yayınlanma: 13.12.2023 - 12:46

Güncelleme: 13.12.2023 - 12:46

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Kopenhag’a 1-0 mağlup olarak gurubunu 3. sırada tamamladı. Galatasaray bu sonucun ardından yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.

Spor yorumcusu, Rıdvan Dilmen, Kopenhag-Galatasaray maçını değerlendirdi.

Galatasaray’ın Kopenhag karşısında oyun tarzının dışında oynadığını kaydeden Rıdvan Dilmen, "Avantaj Kopenhag'taydı, beraberlik yetiyordu. Oyun formatları da beraberlik takımı gibiydi. Galatasaray da sürekli hücum yapan bir takımken iki yarının da ilk 15 dakikasını kendi tarzının dışında oynadı" ifadelerini kullandı.

"BU KADRONUN EN AZ 2-3 MAÇ KAZANMASI LAZIMDI"

Galatasaray’ın bu kadroyla grupta en az 2-3 galibiyet alması gerektiğini dile getiren ünlü yorumcu, "Hangi grup olursa olsun hiçbir Galatasaraylı 6 maçta 1 galibiyet beklemiyordu. Bu kadro 6 maçta en az 2-3 kazanması lazımdı. Galatasaray ile Kopenhag’ı aynı kefeye asla koymam ben. Oyuncu kalitesi olarak da koymam" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY ÜRETEMEDİ"

Okan Buruk’un bu sezon ilk kez kontrollü bir oyunu tercih ettiğini bildiren Rıdvan Dilmen, "Okan Buruk ilk kez 5 maçı bıraktı ve 'aman bunlardan gol yemeyeyim, oyunun devamında tempoyu artırırım' diye düşündü. Üzücü olan şu maçlar ilgili; Bir, ben Muslera’yı yerde yatarken görmedim. İki, Galatasaray fazla üretemedi. Uzatma dakikaları dışında. Kerem’in üstten giden bir şutu var. Yoksa Galatasaray’ın pozisyon sayısı her iki yarıda da 4-5’er tane oluyordu. Avrupa’da da, ligde de... Bugün hem fazla pozisyon vermediği, kalecisinin yere yatmadığı maçta gol yedi ve golü atamadı. O kadar oyun disiplinine rağmen" dedi.

"TETE KÖTÜ BAŞLARSA BİR TÜRLÜ DÜZELMİYOR"

Okan Buruk’un Tete tercihine değinen Dilmen, "Tete oyuna kötü başlarsa bir türlü düzelmiyor. Kopenhag maçında iyi girdi, iyi bitirdi ama bugün... Tete tercihi stratejiktir, taktikseldir ama ne olursa olsun yorulana kadar Hakim Ziyech ile başlayabilirsin. Aralarında özel konuşma ya da sakatlık olduğunu bilmiyorum" sözlerini sarf etti.

Hakim Ziyech’in performansını sorgulaması gerektiğini söyleyen Rıdvan Dilmen, "Hakim Ziyech’in de artık istikrarı yakalaması lazım. Her maç 11’de Galatasaraylıların görmesi lazım. Tete’nin yardımcı oyuncu olarak girmesi lazım. Burada Hakim Ziyech’in de performansını sorgulaması lazım. 90 dakikayı çıkarak performansa neden gelemiyor onu merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın Kopenhag’ın tuzağına düştüğünü dile getiren ünlü yorumcu, "Okan Buruk bir şeyler yapan bir teknik adam. Benim Türkiye’de görmediğim bir formatta oynatıyor takımı. Bunu da oyuncularına inandırmış ve iyi de oynuyorlar ama bugün Kopenhag’ın tuzağına düştü Galatasaray. Temposuzluğa temposuzlukla cevap verdiler. Hakem de muzzam maç yönetti bence. Kusursuz maç yönetti" şeklinde konuştu.

"ZİYECH'İN OYNAMAMASI TAKTİKSEL DEĞİLDİR"

Okan Buruk’un Hakim Ziyech tercihine değinen Rıdvan Dilmen, "Basın mensuplarının Okan Buruk’a Hakim Ziyech’i sorması lazımdı, ben bunu merak ediyorum. Bana bu maçta lazımsın, Pendik maçında lazım değilsin. Hoca oynatmadıysa oynatmama sebebini sormak lazım. Hakim Ziyech alınıyorsa bu seviye için alınıyor. İzleyicilerin en başta sorması gereken soru bu" dedi.

Hakim Ziyech tercihinin taktiksel olmadığını öne süren Dilmen, "Buna da şükür Avrupa’da devam edilecek ama ayağa da fırsat gelmişken silahlarıyla başlasa mıydı acaba? Tabelayı değiştirecek yegane oyuncu Ziyech. Fakat fiziğine baktığımız zaman da bir türlü tam kuvvetli değil. Bugün başlamama sebebi bence taktiksel değildir" sözlerini sarf etti.

SOL BEK TRANSFERİ

Maç 0-0 devam etseydi de Okan Buruk’un aynı oyuncu değişikliklerini yapacağını söyleyen Rıdvan Dilmen, Sarı-Kırmızılıların bu sezon en çok sıkıntıyı sol bekte yaşadığını belirtti.

Ünlü yorumcu, Galatasaray’ın devre arasında mutlaka sol bek transferi yapması gerektiğini dile getirerek sözlerini noktaladı.