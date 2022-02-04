'Galatasaray, Robson Reis ile anlaştı' iddiası
Galatasaray için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. Brezilya basınına göre sarı-kırmızılılar Robson Reis için devrede. Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri 150 bin Euro.
Brezilya basınından A Tribuna'nın haberine göre, Galatasaray Robson Reis için anlaşmaya vardı.
Haberde Santos'un Robson Reis için sarı-kırmızılı kulüpten gelen 1.5 milyon Dolar'lık teklifi kabul ettiği belirtildi.
Reis'in Santos ile 31 Ocak 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
ROBSON ALVES REIS KİMDİR?
21 Mayıs 2000 doğumlu Brezilyalı futbolcu, stoper bölgesinde görev yapıyor. 1.96 boyundaki Reis, sağ ayağına hakim.
Santos U20 takımıyla kariyerine başlayan Reis, Brezilya Paulista ekiplerinden VOCEM'de kiralık olarak forma giydi. Sezon başında kulübüne geri dönen 21 yaşındaki futbolcu Santos A takımında yer aldı.
Transfermarkt verilerine göre, Robson Reis'in güncel piyasa değeri 150 bin Euro.
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