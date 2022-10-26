Faslı futbolcu Romain Saiss'ten Beşiktaş'a müjde!

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta Faslı stoper Romain Saiss'in 30 Ekim Pazar günü oynanacak Ümraniyespor karşılaşmasında forma giyebileceği ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
26 Ekim 2022 Çarşamba, 12:41
Faslı futbolcu Romain Saiss'ten Beşiktaş'a müjde!
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Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Romain Saiss, adale sakatlığı sebebiyle siyah-beyazlıların Hatayspor karşılaşmasında forma giyememişti.

Fanatik'in haberine göre deneyimli savunmacının, tedavi sürecinin iyi gittiği ve pazar günü Ümraniyespor'la oynanacak Spor Toto Süper Lig müsabakasında kadroya dönmesi bekleniyor.

Romain Saiss'in dönüşüyle birlikte 2 maçtır ilk 11'de görev yapan Montero'nun kulübeye geçmesi planlanıyor.


beşiktaş Romain Saiss Ümraniyespor

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