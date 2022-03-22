Faslı oyuncuya Alman devi talip oldu
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) devi Bayern Münih'in, Ajax'ın yıldız sağ beki Noussair Mazraoui ile ilgilendiği belirtildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Bayern Münih için flaş bir iddia geldi.
Alman basınına göre, Bayern Münih'in Barcelona'nın da transferi için yoğun uğraş verdiği Noussair Mazraoui için girişimlerini sürdürdüğü belirtildi.
10 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Haberde Alman devinin oyuncuya yıllık 10 milyon Euro'luk bir maaş teklifinde bulunduğu kaydedildi.
Ayrıca, bu teklifin Barcelona'ya kıyasla daha yüksek olduğu ve Katalan deviyle transfer yarışına girebileceği ifade edildi.
Ajax ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon takımıyla çıktığı 31 maçta, 5 gol ve 4 asist yapma başarısı gösterdi.
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