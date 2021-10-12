Fatih Altaylı: "Önümüzdeki sene Formula 1 Türkiye'ye gelmeyecek"

12 Ekim 2021 Salı, 16:15

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun 16. yarışı geçen pazar günü Türkiye'de gerçekleştirildi. Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın zafere ulaştığı yarışta Fatih Altaylı, Komiserler Kurulu Üyesi olarak görev aldı.

Bloomberg HT'deki bir programda açıklamalarda bulunan Altaylı, "İstanbul Park’ta yapılan 2021 Türkiye Grand Prix’si sportif açıdan oldukça başarılı bir organizasyon oldu. FIA oldukça memnun. Sadece ödül töreni ile ilgili küçük bir serzenişleri oldu. Pistin geçen yıla oranla çok daha iyi durumda olması, yarışın çekişmeli ama kazasız belasız olması ve Formula 1’in modern tarihinde 13. kez start alan tüm otomobillerin yarışı tamamlamış olması yarışın önemli olayıydı" dedi.

Türkiye'nin bir mucize olmazsa 2022 takviminde yer almayacağını iddia eden Altaylı şunları kaydetti:

"Şimdi şunu söyleyeyim bir kere. Önümüzdeki sene Formula 1 Türkiye'ye gelmeyecek. Bunun ne sıkışıklıkla, ne başka bir şeyle ilgisi yok. Daha sonrası için oturulur, konuşulur ama önümüzdeki sene geleceğini zannetmiyorum. Şimdi olaya iki farklı bakış var. Birincisi sportif bakış. Sportif anlamda baktığınız zaman FIA, Türkiye'de olan biten her şeyden hemen hemen %90-95 oranında memnun. Bazı ufak tefek krizler oldu. Mesela seremoniden çok memnun kalmadı FIA, onu biliyorum. FIA'nın kurallarının dışında bir seremoni gerçekleşti. Bundan dolayı bir rahatsızlık duyulduğunu hissettim.”