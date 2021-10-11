Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini 190 bin kişi yerinde takip etti

11 Ekim 2021 Pazartesi, 18:14

İstanbul'da yapılan Formula 1 Türkiye Grand Prix'si için Intercity İstanbul Park'a 3 günde 190 bin kişinin geldiği bildirildi.



Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, geçen senenin ardından bu seneyi de kusursuz bir şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Intercity'nin tekrar Türkiye'ye getirdiği Formula 1 Türkiye Grand Prix 2021'in tüm Türkiye'de ve dünyada büyük heyecan ve ilgi uyandırdığını vurgulayan Vural Ak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu dev organizasyonu Türkiye ve İstanbul'a kazandırmak için büyük çaba harcadık ve sonucunda gördüğümüz tablo bizleri çok mutlu etti. Pilotların ve tüm dünyadaki motor sporları tutkunlarının çok sevdiği yarış pistimiz ve İstanbul, tüm dünya medyasında büyük yer buldu. Uzun zamandır İstanbul'un ihtiyacı olan bu tanıtımla yeniden milyonların gözü İstanbul'a çevrildi. Pandemi koşulları sebebiyle yarı kapasiteli olarak satışa sunduğumuz biletler büyük ilgi gördü ve 3 gün boyunca toplam 190 bin kişi Intercity İstanbul Park'a akın etti."

YARIŞI BOTTAS KAZANMIŞTI

Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas, takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın cezası nedeniyle pole pozisyonundan başladığı yarışı zorlanmadan aynı pozisyonda bitirdi.

Türkiye Grand Prix'sinde 49 tur boyunca liderlik koltuğunda oturan Bottas, yarışı 1 saat 31 dakika 4.103 saniyede tamamlayarak kariyerinin 10. grand prix zaferine uzandı.

Bottas ayrıca Türkiye Grand Prix'sinde en hızlı tur atan isim oldu. Fin pilot, 5,3 kilometrelik pistte 1 dakika 30.432 saniyeyle en hızlı tur zamanına ulaştı.

Red Bull pilotlarından Max Verstappen ikinci sırada başladığı yarışı aynı sırada tamamlarken, 6. cepten start alan Sergio Perez ise üçüncülüğü elde etti.